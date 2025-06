Por Agencias

Ciudad de México.- Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falla a favor de Grupo Salinas y le permite no pagar impuestos, sería la injusticia llevada a la máxima expresión, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Señaló que los más de 74 mil millones de pesos que las empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan al fisco superan el costo de múltiples obras públicas y programas sociales, además de que representan un monto superior al presupuesto anual de 25 estados del país.

Sheinbaum Pardo sostuvo que detrás del rechazo a la elección del Poder Judicial se oculta el interés del grupo empresarial por evadir el pago de impuestos. ¿Por qué tanta crítica y enojo?, porque tenían vínculos con ministros, lo que permitía retrasar decisiones, aseguró.

Luego de ceder la palabra a un reportero de Tv Azteca -quien solicitó derecho de réplica luego de que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García hizo una exposición sobre el modus operandi del conglomerado empresarial–, la mandataria aclaró que dicha televisora no recibe publicidad oficial desde el año pasado. Pues también por eso están tan enojados, están muy enojados, comentó.

El reportero preguntó si se puede garantizar la imparcialidad de los ministros de la nueva SCJN, que entrará en funciones en septiembre, al discutir los casos de Grupo Salinas si se percibe que se les está dando línea desde Palacio Nacional.

No, nosotros no damos línea; decimos la verdad, que es muy distinto, respondió la jefa del Ejecutivo. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezcan un verdadero estado de derecho en nuestro país; no queremos que le hagan caso a la Presidenta, queremos que instauren un estado de derecho, y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, pague lo que debe, conforme a la ley.

Ahora bien, agregó Sheinbaum Pardo, ¿qué tenemos nosotros frente a una retahíla de críticas mentirosas, burlas, uso de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, para burlarse de nosotros, pero no sólo de los que decimos o de lo que pensamos, sino de nuestro físico y nuestra historia? Tenemos algo que se llama derecho de réplica.

La mandataria explicó que el adeudo de 74 mil millones de pesos podría financiar diversas obras y programas sociales. “Un hospital como el Agustín O’Horán, que está por inaugurarse en Mérida, costó 3 mil millones de pesos; un Cablebús cuesta 3 mil 500 millones. Todo el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años implica una erogación anual de 54 mil millones de pesos, y el apoyo a madres trabajadoras tiene un presupuesto de 4 mil millones. Es más de lo que cuesta la beca universal para niños de secundaria”, detalló. (La Jornada).