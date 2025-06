Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Algunos miembros destacados ya se dieron cuenta que su partido, el PAN, va en caída libre. De ahí que soliciten al dirigente Jorge Romero Herrera un “golpe de timón para recuperar la confianza”. Algo muy difícil de lograr si sabemos que buena parte de los(as) conservadores(as) que casi destruyeron a México, están incrustados en dicha organización. Razón suficiente para sufrir el rechazo ciudadano. Tuvieron la oportunidad con Vicente Fox quien recordéis, practicó los mismos vicios del tricolor, sobre todo el fraude electoral que favoreció a Felipe Calderón. Hecho registrado por la memoria popular que ni perdonó ni olvidó.

No lo dicen abiertamente, pero es de suponer que pretenden regresar a los orígenes, pero “con qué ojos mi alma” si el prestigio y la seriedad que alguna vez tuvo el PAN fue utilizado para colmar ambiciones personales, familiares o de grupo. Las evidencias están a la vista del portador. ¿Cómo borrar la vergonzosa alianza con el PRI?. Es un ejemplo mínimo de la descomposición moral, ideológica e histórica por efectos de la corrupción.

Entre quienes piden el cambio de raíz se encuentran, entre otros, cuatro ex gobernadores, diputados(as) senadores(as), líderes regionales, etc. Es un número indeterminado que busca evitar lo que llaman “colapso institucional” que en lenguaje llano significa la desaparición del PAN en el corto plazo. Y hay motivos toda vez que le ha ido como en feria en las últimas elecciones. Recordéis que en la presidencial fue enviado al tercer lugar y en algunos estados ni al “repechaje” llegó, cual sucedió en las recientes elecciones.

Regresar a los orígenes digo. Si fuera la intención, tendrán que rescatar el pensamiento de Manuel Gómez Morín, Manuel J. Clouthier, Salvador Nava, Luis H. Álvarez, Efraín González Luna, Luis Felipe Bravo Mena, incluso Diego Fernández de Cevallos, Gustavo Madero o Fernando Canales Clariond. Creadores como otros (as), de una auténtica oposición.

Al mismo tiempo deberán desechar a Ricardo Anaya, Xóchitl Gálvez, Vicente Fox, Lilly Téllez, Marko Cortés, Kenia López Rabadán y muchos(as) más, causantes de la lastimosa situación que enfrenta el PAN. (Después de 30 años de militancia Felipe Calderón Hinojosa lo abandonó en noviembre de 2018 por diferencias con la dirigencia nacional. Un año antes lo había hecho su esposa Margarita Zavala, la cual recapacitó en febrero de 2021 convirtiéndose en diputada federal por el señalado partido).

El asunto es que los ex gobernadores Alberto Cárdenas (Jalisco), Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes) y Alejandro González Alcocer y Guadalupe Osuna Millán, estos últimos de Baja California, están entre los (as) que exigen decisiones de fondo y reorganización total para recobrar la credibilidad estableciendo “una ruta de trabajo” rumbo a las elecciones del 2027. Hasta ha de creer que lo consigan. Al menos en Tamaulipas no, considerando que los panistas ya no quieren queso sino salir de la ratonera.

SUCEDE QUE

Si el futuro de Tamaulipas queda entre mujeres, le voy a Tania Gisela Contreras López. Me cae bien porque sin importar adversario(a) pelea de frente y harto valor en defensa de su dignidad. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima.