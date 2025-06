Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque las protestas se intensifican difícil será que Trump cambie su actitud de reyezuelo de la Edad Media. Obvio que muestre el poderío contra grupos vulnerables como los migrantes que sufren las consecuencias de una política cargada de odio. El sistema gringo por naturaleza es fascista a pesar de su apariencia religiosa y demócrata. Ni cómo negar que a través de la historia la población de color, por ejemplo, ha sido su principal víctima a pesar de que uno de los suyos llegó a la Casa Blanca.

Ahora mismo los latinos son perseguidos, reprimidos y deportados como si fueran los peores enemigos cuando en realidad participan activamente en el desarrollo de la economía: producen y pagan impuestos. En el caso de los mexicas sabido es que el ochenta por ciento de lo que ganan queda en provecho del imperio, al margen de que son necesarios para tareas que “los güeros” se niegan a realizar por considerarlas vergonzosas y humillantes. Por supuesto no ignoremos que muchos paisanos logran filtrarse hacia áreas de nivel superior como la ciencia, la investigación, etc.

Trump no cambiará de actitud digo. No solo porque es presa de esquizofrenia irreversible sino porque quiere mostrar al mundo la dureza de insensible monarca. Revive las prácticas de horca y cuchillo característicos de la crueldad con que gobernaban los sátrapas del pasado, sea que mantiene el poder por medio del terrorismo. No puede interpretarse de otra forma cuando echa a la calle a feroces policías y militares con permiso para atacar y matar sin mirar a quien.

Será en este escenario donde doña Claudia ha de entrevistarse con el mandatario gringo para analizar asuntos que incumben a ambas naciones: relación comercial, seguridad fronteriza, impuesto a remesas y migración. Todos de importancia extrema que Trump utiliza en un juego parecido al gato y el ratón, sabedor que mantiene el martillo por el mango. Por su parte la Señora Presidenta asegura que, en este diálogo, (el primero “face to face”), defenderá la dignidad y la soberanía nacional, lo cual no dudamos, aunque somos pesimistas en los resultados.

Trump cumplió 79 años el sábado anterior. Lo celebró con un desfile militar que al parecer no cubrió las expectativas. Y es que, consideradas las circunstancias, se esperaba contundente demostración, resultando que solo fue una marcha de soldados tristes tal vez porque saben que pueden morir cualquier día en la guerra interminable que sostiene EU contra el mundo-mundial. Seguro que el sujeto de marras tiene mucho que ver en los conflictos en medio oriente. Lo ultimito es “el agarrón” entre Israel e Irán que podría encender la mecha de la tercera y definitiva guerra. Recordéis que el gran soporte de los vecinos es la industria bélica. Sea que venden armas por igual a las naciones en pugna para después negociar la reconstrucción.

A Trump lo alcanzó el destino, sea la vejez. ¿Pretende acabar la humanidad antes de morir?. Sabe que le queda poco tiempo y tal vez quiera hacer historia siguiendo las huellas de Hitler.

SUCEDE QUE

En su afán de figurar como protagonista principal el próximo sexenio en Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz aparece, (siempre y cuando haya foto), en bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, despedidas de solteras, bodas, divorcios, quinceañeras, reconciliaciones y hasta en sepelios. ¡Ah, pero no le pregunten de sus aportaciones a la 4T!, podría responder: “de eso no estamos hablando”. Mientras tanto, es claro que su confianza la deposita en la dirigente morenista Luisa María Alcalde, sea su mera madrina. Y ni modo que sea invento.

Y hasta la próxima