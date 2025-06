Por Agencias

Washington.- El gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó a funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas que pausen las redadas y detenciones de inmigrantes en diferentes sectores, de acuerdo con un correo electrónico y la confirmación de tres funcionarios, reportó The New York Times.

“A partir de hoy, suspenda todas las investigaciones y operaciones de cumplimiento de la ley en lugares de trabajo agrícolas (incluidas las plantas de acuicultura y empacadoras de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento”, explicó el mensaje.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que “las instrucciones del presidente” se acatarán y la dependencia continuará “trabajando para sacar de las calles de Estados Unidos a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

El medio estadunidense informó que el correo detalla que las pesquisas relacionadas con “trata de personas, lavado de dinero y tráfico de drogas en estas industrias están permitidas”, pero indicó que los agentes no debían arrestar a “colaterales no delictivos”, en referencia a indocumentados de los que no se tienen pruebas de haber cometido delito alguno.

Esta decisión sugirió que la campaña de deportación masiva del magnate perjudica a industrias y sectores que no quiere dañar.