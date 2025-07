Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “El poder debe ejercerse con humildad”, insiste doña Claudia, lamentablemente es lo que menos desea la mayoría de quienes manejan la administración pública. Y es que pese a todo el rollo puesto de moda en Morena relativo a presunta “revolución de conciencias”, la verdad es que impera el viejo concepto de que al gobierno se llega para hacer riqueza. Y ni modo que sea invento. Por su parte, AMLO decía, “el funcionario debe acostumbrarse a vivir en la justa medianía”, es decir en forma sencilla, sin lujos y por supuesto cumpliendo a cabalidad con el cargo asignado, como en su tiempo lo hizo Juárez y la generación de la Reforma.

Ha de disculpar, pero como que los llamados desde Palacio Nacional no calan en los(as) privilegiados(as) que tienen en sus manos la suerte de la república. Hay formas de burlar los exhortos; la más simple es hacer oídos sordos, igual que Tío Lolo. Si me permite una grosería, diré que le hacen al pendejo siendo más importante satisfacer intereses materiales por sobre cualquier ordenamiento moral.

Y no es invento cuando al propio López Obrador el programa más ambicioso de alimentación popular, como fue SEGALMEX, resultó un nido de ladrones. Y deje que para colmo hubo de proteger a su amigo Ignacio Ovalle Fernández que recordéis, fue titular de la dependencia. Doble vergüenza que el ex presidente asumió con valor, soportando la avalancha de ataques y críticas relacionadas con el asunto. (Y todavía andan bailando 15 mil millones de pesos que nadie sabe, y nadie supo a cuántos bolsillos fueron a parar). A años de distancia del penoso caso no es exagerado señalar la similitud de lo que ahora ocurre con Adán Augusto López y su secretario de seguridad en Tabasco considerado legalmente como vil delincuente. ¿En SEGALMEX también el director ignoraba lo que hacían sus subalternos?. Ese cuento no lo cree ni la abuela de Caperucita y eso que la viejita era rete mal pensada.

Con tantas evidencias de mal uso del poder, (cual consta en los excesos de “distinguidos” morenistas), como que La Señora Presidenta clama en el desierto, o, mejor dicho, pareciera que está sola contra el mundo de vicios que no pueden ser erradicados ni mediante la más sofisticada de las leyes que, ya sabéis, están hechas para violarse.

El columnista ratifica su confianza en la 4T y en quienes hacen hasta lo imposible para sacar adelante el nuevo proyecto de nación, pero desconfía de aquellos(as) que, mediante actitudes mezquinas, ególatras y apátridas, pretenden el fracaso de la democracia y la justicia social que incluye desde luego, el bienestar colectivo.

Hecha la aclaración se indigna que el ejercicio del poder en general, permanezca como en el pasado, como si el triunfo morenista no significara nada. Al respecto no se requiere mucha ciencia para comprobar los excesos a que son afectos gran cantidad de “servidores” de distintos niveles. Desde “guaruras” hasta encumbrados funcionarios que se persignan y desayunan con “la mañanera” de doña Claudia pero comen, cenan y se emborrachan con el diablo. ¡Y en los mejores sitios!. Pa’ eso y más alcanza el presupuesto. Usted perdone una segunda y tercera grosería: eso encabrona cuando la jodencia está más allá de la tolerancia humana. Respetos para La Jefa y que la sabia divinidad la proteja…si es que la protege, si no, psss no. He dicho.

SUCEDE QUE

Tamaulipas está entre los estados de mayor avance en actividad y crecimiento económico y ha de ser cierto porque lo certifica INEGI. Pues qué bueno, ¿no?.

Y hasta la próxima.