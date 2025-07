Por Agencias

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de Seguridad investigan la presunta protección y complicidad de servidores públicos para el grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos que fue desmantelado recientemente, y que operaba en cuatro estados del centro del país.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, hay un delito y si hay alguien involucrado en este delito se va a proceder, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto. Entonces se van a hacer las investigaciones y ya puede informarlo el gabinete de seguridad desde cuándo venía operando esta red. Los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información cuando se cierre la investigación”, dijo en la mañanera en Palacio Nacional.

El grupo delictivo desmantelado, que presuntamente encabezada Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo (detenido), obtenía el combustible de los ductos de Pemex.

Sheinbaum dijo que este y otros grupos se investigan y se combaten desde la administración pasada, de Andrés Manuel López Obrador, en la que se “avanzó mucho y nosotros estamos dando continuidad y logrando investigar todavía más de grupos delincuenciales que también tienen la otra parte que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan”.

Destacó que el golpe a dicho grupo tomó a las autoridades de gobierno más de seis meses.

“El objetivo es erradicar el huachicol… y nosotros estamos… dónde venden ese combustible”, señaló. (La Jornada).