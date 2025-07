Por Agencias

Fort Lauderdale, Florida.- El jugador argentino Lionel Messi y Jordi Alba fueron sancionados con un partido de suspensión por la MLS luego que los dos jugadores del Inter Miami se ausentaron del Juego de Estrellas, anunció la liga.

Messi y Alba no se presentaron para el partido entre la MLS y la Liga MX a pesar de haber sido seleccionados mediante una votación para la exhibición. Messi no jugó para descansar en medio de un calendario apretado y Alba arrastraba una lesión previa.

Según las reglas de la MLS, cualquier jugador que no participe en el All-Star sin la aprobación previa de la liga no es elegible para competir en el próximo partido de su club.

Los jugadores se perderán el partido en casa del Miami el sábado contra el FC Cincinnati, que se encuentra en la cima de la clasificación de la Conferencia Este.

Mientras esperaban la decisión de la liga, tanto Messi como Alba entrenaron con el club este viernes en anticipación de jugar el sábado.

Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami, habló previo al anuncio de la sanción y expresó su contrariedad sobre realizar un All-Star en medio de la semana.

“No se puede hacer entre semana, menos con el calendario que nosotros tenemos. Es una locura”, señaló el entrenador argentino.

“Venimos con un calendario en los últimos dos meses, hemos jugado prácticamente cada tres días”, añadió. “Lo que primero tenemos que pensar es que el futbol es de los jugadores. Y si el futbol es de los jugadores, sin jugadores no existe esto, no existen ustedes, no existimos nosotros los entrenadores y no hay negocio, no hay nada. Entonces, si no los cuidamos, vamos a estar complicados”, agregó.

El comisionado de la MLS, Don Garber, defendió la decisión.

“Sé que Lionel Messi ama esta liga. No creo que haya un jugador —o alguien— que haya hecho más por la Major League Soccer que Messi. Entiendo completamente, respeto y admiro su compromiso con el Inter Miami, y respeto su decisión», dijo Garber.

“Desafortunadamente, tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el Juego de Estrellas, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil», agregó.

Garber afirmó que la liga revaluará la política y trabajará con los jugadores para “determinar cómo debería evolucionar la regla”. (Afp).