Por Agencias

Ciudad de México.- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que en su estancia de vacaciones en España con su esposa no incurrió en «acto ilegal alguno ni en una conducta indebida”. Asimismo, recalcó que dicho viaje fue cubierto con sus propios ingresos, sin utilizar recursos públicos.

En conferencia de prensa, el morenista explicó que el principal objetivo del viaje fue “compensar” a su esposa “con una acción mínima, en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio”, por otros periodos de descanso donde no han estado juntos.

“Quienes nos dedicamos al servicio público le quitamos a nuestros hijos, parejas y seres queridos, muchas horas, por la dedicación de nuestra actividad y responsabilidad. Nunca son resarcidas. Les quitamos calidad de vida, tiempo, y nunca se recuperan”, argumentó Monreal en su regreso a San Lázaro.

Resaltó que “todo el mundo, hasta ustedes, los periodistas, tienen derecho a viajar con sus parejas… o con quien quieran, a descansar y a vacacionar de acuerdo con sus posibilidades”.

Insistió que, cuando esos planes se realizan “con recursos propios de nuestro patrimonio, y se desarrollan sin afectar nuestra responsabilidad constitucional y laboral, no deberían de ofender o lastimar a persona, periodista, medios de comunicación o asociación alguna. Ni fue indebido, ni fue ilegal, ni fue inmoral”.

Al extenderse en el tema, Monreal insistió en que el viaje a España con su esposa -con quien también hizo el llamado Camino de Santiago durante cuatro días- fue “un compromiso de tipo personal, e incluso de tipo religioso, pero no debería ser motivo ni de descalificación ni de escarnio, ni de desprestigio. Aunque así lo hacen nuestros adversarios, que aprovechan cualquier circunstancia para intentar desprestigiarnos”.

Cuando se le preguntó quién lo siguió en su viaje al extranjero, Monreal señaló que, aunque no es la primera vez que va a España, “nunca había sentido tanto acoso ahí”. De igual forma, dijo ignorar si la vigilancia es parte del denominado “fuego amigo” y sugirió que puede tratarse de los partidos de oposición.

“Lo que puedo hacer es simplemente cantarles ‘ya llegó el que andaba ausente’. No pasa nada, es parte de lo que está sucediendo en el país, la polarización, la lucha en medios. Ahora, ya con los teléfonos y la facilidad mediática, es fácil sorprender a cualquier gente en algún lugar”, admitió.

Tras ser cuestionado en varias ocasiones al respecto, Monreal insistió en que la visibilidad pública de sus vacaciones se debe a “una estrategia de perversión, aunque no lo crean”, la cual le atribuyó a la oposición, “porque ellos tienen una narrativa de tratar de deteriorar la imagen de quienes estamos en la 4T, cualquier cosa que hagamos”.

En tono de broma, afirmó: “Prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa. No saben qué es quedar mal con su esposa o su pareja. No importa (la crítica), pero cumplí un compromiso de mi esposa. Si no van a cumplir mejor no prometan nada. Yo ya le dije a mi esposa ‘para la próxima, prefiero el pleito contigo’. No se hace nada indebido, pero no es un buen momento político y hay que hacerle caso a la gente”.

Asimismo, lamentó que sólo los políticos morenistas son “exhibidos” en sus vacaciones, pero no los panistas o priístas, a muchos de los cuales se encontró en España. “No soy delator, no es mi función, pero me los encontré en las calles de Madrid y lo que digo es que solo salimos (en las fotos) los de Morena”.

Monreal Ávila, quien se quejó de que los medios siguen “reciclando” el tema de su utilización de un helicóptero privado en noviembre de 2024 -episodio por el cual tuvo que disculparse-, señaló que “cuando era opositor, ya se demostró en el sistema Pegasus, yo era uno de los espiados por los gobiernos del PRI y el PAN; ahora que soy parte de este proceso de transformación, sigo siendo espiado por los opositores”.

Momentos más tarde, no obstante, negó haber afirmado que lo espiaban. “No especulo, pero es muy extraño que tengan tanto seguimiento a actores determinados, y solo de la 4T, porque los dos días que estuve en Madrid, estaba lleno de mexicanos y me encontré a senadores del PAN y del PRI”, cerró. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).