Por Agencias

Guadalajara, Jalisco.- Un niño, una mujer y un hombre fallecieron luego que en el municipio de Tepatitlán, a la altura del Paso de Ramblas Chico hacia Tototlán, intentaron cruzar el río La Hiedra y la creciente arrastró la camioneta en que viajaban la noche del sábado, resultando con lesiones otras 5 personas que también iban en el vehículo, el cual quedó volcado a mitad del cauce.

Con ello la suma llegó a 14 fallecidos por el temporal este año en Jalisco.

Ricardo Cano, comandante regional de Protección Civil en la región Ciénega, confirmó que el accidente ocurrió a las 8.30 de la noche y hasta las 11 se pudo dar con la camioneta, rescatar a los heridos y los cuerpos del hombre y el niño muertos en el interior del vehículo.

Una mujer también a bordo de la camioneta fue declarada desaparecida por la noche, pero al reanudarse la búsqueda la mañana de este domingo fue localizado su cuerpo aguas abajo.

Al parecer la imprudencia del conductor fue lo que provocó el evento, ya que la creciente del río por las lluvias hizo que el vehículo no pudiera cruzar y, al contrario, fuera arrastrado con las 8 personas a bordo.

La primera víctima que falleció por las lluvias este año se reportó el 11 de junio, cuando un menor que viajaba también en la parte posterior de una camioneta murió cuando fue golpeado por una roca en un deslave que hubo en la barranca de Colimilla, en Tonalá.

Dos días después murió una menor en Zapopan aplastada por una barda junto a su domicilio que, a su vez, se derrumbó por la caída de un árbol.

También en junio, el día 28, una muchacha de 19 años falleció arrastrada por la corriente en el canal de aguas pluviales dentro del parque de la Solidaridad, en los límites entre Tonalá y Guadalajara. Ella viajaba junto a un hombre de 25 años en un auto que cayó al cauce, quien también falleció y fue localizado el 29 de junio en el mismo canal.

En julio, el día 6 en Sayula, un hombre murió tras ser arrastrado por la corriente formada por la lluvia en la delegación Usmajac, mientras el 15 de julio una niña de menos de un año de edad también falleció por el derrumbe de un cierto en el que se encontraba durante una tormenta que se abatió sobre la colonia Lomas de Tabachines, en Zapopan.

También el 15 de julio y por esa misma tormenta, en la colonia aledaña de La Martinica, fue arrastrada una mujer de 32 años que viajaba a bordo de su motocicleta, cuyo cuerpo sigue sin ser localizado.

El pasado 16 de agosto murió una niña en Atotonilco, arrastrada por al corriente del río, luego de que viajaba con su padre en una motocicleta en la que el hombre intentó cruzar el río y la corriente los arrastró. El conductor logró sobrevivir.

También ese día una mujer de 44 años y su hijo de 9 años, que estaban de vacaciones en Arandas provenientes de Estados Unidos, por igual intentaron cruzar un arroyo a bordo de un vehículo razer y fueron arrastrados. (Juan Carlos G. Partida/La Jornada).