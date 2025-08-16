Por Redacción

Hidalgo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal brindó apoyo a un autobús de pasajeros que se quedó varado por falta de combustible sobre la Carretera Federal 85 Victoria-Monterrey, a la altura del kilómetro 70, cerca del basurero municipal de Hidalgo.

La unidad transportaba a 49 pasajeros provenientes de Coatzacoalcos, Veracruz, con destino a Monterrey, Nuevo León.

El chofer fue trasladado por la GE a una gasolinera de El Tomaseño para la compra de diésel.

Después de cargar la unidad y los pasajeros continuaron su viaje sin contratiempos.