Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El consejero nacional del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano, calificó como “deplorable” el enfrentamiento entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República, señalando que ambos protagonizaron un espectáculo que denigra el diálogo político y la institucionalidad.

“Lo que vimos no era para nada necesario. Tanto Alito como Fernández Noroña debieron haber arreglado las cosas dialogando. El Senado no es para gallitos de pelea”, expresó Ortega Lozano.

El dirigente petista lamentó que el episodio se haya convertido en tendencia nacional e incluso internacional, y reconoció que parte de la ciudadanía celebró que Fernández Noroña fuera confrontado por su actitud agresiva, la cual, dijo, no es nueva.

“No es la primera vez que Noroña arremete contra legisladores, incluso contra sus propias correligionarias. Es alguien que se exaspera fácilmente y no mantiene un diálogo fraterno cuando las cosas se complican”, señaló.

Ortega Lozano también criticó la reacción de Alejandro Moreno, asegurando que ambos políticos comparten un estilo explosivo que no debería tener cabida en la vida pública.

“Ni uno ni otro tiene la razón. Uno por reclamar como lo hizo, el otro por responder como respondió. Todo esto debe verse en su justa dimensión”, añadió.

El PT, dijo Ortega Lozano, condena totalmente el altercado ocurrido en la más alta tribuna del país. “No estamos de acuerdo con ese tipo de relaciones en la política. Lo que ocurrió en el Senado no representa el diálogo que México necesita”, afirmó.

En respuesta a las declaraciones del dirigente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, quien aseguró que “el PRI lo va a educar” en referencia a Hernández Noroña, Ortega Lozano reiteró que ambos actores políticos han mostrado comportamientos agresivos que dañan la imagen de la clase política en general.