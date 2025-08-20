Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de la manifestación que exigía respuestas inmediatas y señalaba directamente al coordinador estatal de IMSS-Bienestar, el sindicato de salud en Tamaulipas parece haber cambiado el tono. “No pedimos destituciones, pedimos soluciones”, declaró Adolfo Sierra Medina, secretario general de la Sección 51 del SNTSA, en entrevista casi 24 horas después de la protesta.

El dirigente reconoció que Marggid Rodríguez Avendaño presentó oficios enviados a nivel nacional para atender las demandas laborales, como el pago de días festivos y otros conceptos administrativos. Sin embargo, Sierra Medina subrayó que el problema de fondo es estructural: Tamaulipas no cuenta con un Organismo Público Descentralizado (OPD) propio, lo que impide autonomía presupuestal y operativa.

“Estamos 27 años atrasados. Desde 1997 se crearon OPDs en todo el país, pero aquí seguimos dependiendo de la Ciudad de México. Eso nos limita y nos deja sin herramientas”, indicó.

Tras la protesta, se acordó que para este próximo jueves se instalará una mesa de trabajo para destrabar más de 400 vacantes en hospitales y jurisdicciones. La mayoría están destinadas a procesos de escalafón, lo que permitiría aliviar la sobrecarga laboral en las unidades médicas.

“Con esas vacantes podremos paliar un poco la presión. Son cerca de 440 plazas entre escalafonables y bipartidas, pero exigimos que se respete el artículo 62 de la ley, que establece que las plazas nuevas deben repartirse 50/50 entre sindicato y autoridad. Eso no se está cumpliendo”.

El sindicato también reiteró la falta de medicamentos, insumos básicos como acetato para rayos X, autoclaves y mantenimiento general en hospitales. Aunque reconocen el esfuerzo del personal, advierten que sin herramientas, el servicio a los usuarios se sostiene “a como se puede”.

La jornada de protesta derivó en diálogo, pero también en una narrativa más conciliadora. Para muchos trabajadores, el giro deja preguntas abiertas: ¿se resolvió algo realmente? ¿O se administró el conflicto sin tocar el fondo?….

MARGGID ROMPE EL SILENCIO: ‘NOS QUIEREN FUERA, PERO A NOSOTROS NO NOS TOCA’

Tras las manifestaciones del lunes en las que trabajadores del sector salud exigieron su salida como coordinador estatal de IMSS-Bienestar, Marggid Rodríguez Avendaño rompió el silencio y defendió su gestión con cifras, documentos y una promesa: “Nos quieren fuera, pero (a nosotros) no nos toca”.

“Nosotros somos una oficina gestora. No manejamos directamente la plantilla ni los recursos. Todas las peticiones se han enviado por oficio a nivel nacional, no por WhatsApp ni correos. Hay evidencia de ello”, afirmó Rodríguez en entrevista.

El funcionario detalló que al inicio de su gestión enfrentaron más de 3,800 problemáticas laborales, las cuales se han reducido a 270. Sin embargo, reconoció que siguen surgiendo nuevos conflictos, muchos heredados de administraciones anteriores.

Rodríguez Avendaño confirmó que viene una segunda etapa de basificación, con 602 plazas nuevas, principalmente para personal administrativo. Aunque no hay fecha oficial, se estima que podrían liberarse entre diciembre de 2025 y principios de 2026.

“La Presidenta ya lo ratificó. Hay voluntad, pero dependemos del presupuesto nacional. Seguimos esperando”, dijo.

Sobre las denuncias por falta de medicamentos y elevadores descompuestos, el coordinador explicó que los equipos están en proceso de instalación y que los tiempos técnicos son largos.

“Los elevadores tardan seis o siete meses en colocarse. Ya están los cinco en proceso. Y los tomógrafos ya se están instalando en hospitales como Madero, Tampico y Matamoros, que incluso contará con resonancia magnética”, aseguró.

El coordinador de IMSS Bienestar también destacó que el aumento en estudios médicos ha elevado el consumo de insumos, lo que ha generado presión en el abasto.

Pese a las tensiones, el funcionario afirmó que ya hubo un entendimiento con la Sección 51 del SNTSA, y que se trabaja en conjunto para resolver los adeudos y quejas laborales.

“Quedamos en buenos términos. La situación se está resolviendo favorablemente”, concluyó Rodríguez Avendaño.