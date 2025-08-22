Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En un contexto de incertidumbre internacional y presiones arancelarias, el secretario general del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras en Reynosa (SIAMAR), Byron Alejandro Cavazos Tapia, lanzó una advertencia clara: el crecimiento económico en el sector maquilador se ha detenido, y aunque no hay despidos masivos, la generación de empleo permanece en pausa.

“Nos estamos manteniendo en lo que tenemos. No hemos tenido pérdidas importantes ni anuncios de empresas que se vayan, pero las contrataciones sí se detuvieron”, señaló en entrevista el también diputado morenista.

La declaración llega en un momento clave, cuando el segundo semestre de 2025 se perfila como un periodo de observación crítica. Factores externos como las declaraciones del presidente de Estados Unidos -aunque muchas veces no se concreten- generan nerviosismo en los mercados, afectando directamente la estabilidad laboral en la región.

El diputado reconoció que si bien las pérdidas de empleo no superan el 5 por ciento en el sector que representa, el freno en nuevas contrataciones es un síntoma que no debe ignorarse.

“Es allí donde yo digo que es importante observar esos momentos. Hay que cuidar empleos, entender el proceso, ahorrar en la medida de lo posible porque la vida está muy complicada”, expresó abiertamente.

La organización sindical que dirige Cavazos Tapia aglutina a 120 maquiladoras en Tamaulipas, un número que refleja la magnitud del impacto potencial. Aunque el panorama no es de crisis, sí exige vigilancia y prudencia.

“Espero que no baje. Me parece que nos vamos a mantener todo el segundo semestre del 2025 como estamos”, concluyó.

