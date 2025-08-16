Por Agencias

Washington.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE) publicó en la sección de “Los más buscados” de su página web, el requerimiento de información que permita la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, “buscado por delitos contra Estados Unidos”.

En el anuncio se ofrece “Hasta USD $10 millones por información que conduzca al arresto y/o condena” de Iván Archivaldo, alias Tocallo, Chapito, originario de Culiacán, Sinaloa, junto a la descripción de sus rasgos físicos y el teléfono para comunicarse con el ICE.

Asimismo, el anuncio fue publicado en la cuenta de X de la institución, donde además se advierte:

“Él y sus hermanos se apoderaron de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”. (La Jornada/Agencias).