Por Agencias

Los Ángeles, California.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su siglas en inglés) detuvo a dos contratistas mexicanos que estaban colaborando para apagar un incendio declarado en el estado de Washington por encontrarse en situación irregular en el país.

Agentes federales retuvieron a equipos de contratistas privados de incendios durante varias horas el pasado miércoles mientras se preparaban para ayudar a combatir el incendio de Bear Gulch de 3 mil 600 hectáreas en el estado de Washington, según informes.

Los agentes del ICE entraron en una zona donde los efectivos estaban combatiendo las llamas para ejecutar una redada, como parte de la ofensiva del presidente Donald Trump para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares en el país.

Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron que presentaran identificación, reportaron los bomberos al Seattle Times, y a los miembros del equipo se les prohibió grabar imágenes.

«Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan», comentó al periódico un bombero que no fue identificado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron allí a petición de los guardabosques que querían verificar que los nombres proporcionados en los registros de los contratistas fueran precisos.

Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos irregularmente, uno con una orden de expulsión previa», informó la CBP en un comunicado el jueves.

Fuentes de los equipos de supervisión de las tareas de extinción y bomberos participantes han confirmado a la cadena NBC que los agentes del ICE entraron en una zona donde los efectivos estaban combatiendo las llamas para ejecutar una orden de deportación de entre las miles que siguen vigentes bajo la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para acelerar las expulsiones de migrantes irregulares en el país.

En un comunicado publicado en su página web, el ICE aseguró que «la intervención no afectó las operaciones de extinción de incendios ni con la respuesta a ningún incendio activo en la zona, ni tampoco representaron ningún peligro para la comunidad circundante». (Afp y Europa Press).