Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque formalmente los tiempos electorales aún no han comenzado, Jorge “Tico” García ya camina paso a paso hacia la contienda por la alcaldía de Victoria.

El empresario capitalino, que en 2024 fue declarado ganador de la encuesta interna de Morena pero luego de oscuros acuerdos fue relegado, asegura que esta vez va “con todo” y con el respaldo que no se mide en números, sino en afectos.

Desde hace meses, “Tico” García ha mantenido presencia constante en las colonias de Victoria, en las que, afirma, lo reciben con cercanía y reconocimiento.

“Todos los días me reciben en diferentes colonias. Ahí es donde mido cómo anda el ánimo de la gente en relación conmigo. Las otras mediciones que las hagan los políticos”.

LA HISTORIA DEL TRIUNFO QUE LE ARREBATARON DE NOCHE

En el proceso interno de selección de candidatos de Morena en 2024, Jorge “Tico” García fue declarado oficialmente ganador de la encuesta para encabezar la candidatura a la presidencia municipal de Victoria. El delegado especial de Morena en Tamaulipas, Mario Llergo, hizo público el resultado, señalando que García sería el encargado de abanderar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación en Victoria.

“La Comisión Nacional de Elecciones, ha evaluado las encuestas y conforme a lo estipulado en el proceso, ha resultado ganador Jorge García, por tal motivo a partir de este momento él es el que abanderará los trabajos de defensa de los trabajos de la 4T en la capital del estado”, explicó el delegado Mario Llergo esa noche.

Hubo, incluso, hasta una foto en que el delegado especial de Morena, Manuel Muñoz Cano (PVEM) y el comisionado del PT Arcenio Ortega Lozano le alzaron la mano como ganador: Solo que la dirigente estatal de Morena en esas fechas, Yuriria Iturbe, recibió la orden superior de que no asistiera al acto protocolario. Ella nunca llegó esa noche y tampoco “El Tico” García llegó a ser alcalde de Victoria.

Pero esa es otra historia a contarse pronto..

A pesar de haber obtenido el respaldo en las mediciones internas, la candidatura le fue retirada al “Tico” García y finalmente otorgada al entonces alcalde Eduardo Gattás, lo que generó inconformidad entre simpatizantes y dejó en evidencia las tensiones e intereses particulares dentro de la coalición.

A un año de aquel episodio, “Tico” García asegura que no ha dejado de trabajar ni un solo día. “Todo el mundo decía (los otros candidatos) ‘yo traigo 50 mil votos’, y yo les dije: pues ya no participen, ya ganaron. Si son tan buenos y tienen tanta gente, ya no participen”, ironizó.

Más allá de cifras y encuestas, insiste en que su verdadera medición es el cariño que recibe de la gente. “No son tiempos electorales, eso hay que dejarlo claro. Pero Jorge ‘Tico’ García no ha dejado de trabajar. Y en el tema de las traiciones, yo creo que hay que preguntarle a los traidores, porque yo nunca traiciono”, puntualizó.

Lo que realmente le interesa, precisó, es que a Ciudad Victoria le vaya bien. “Mi aspiración es ver y seguir viendo por el bienestar de la gente, y en eso no voy a parar. No trabajo solo en tiempos de elecciones”, afirmó.

Dijo por último que su compromiso con la Victoria no depende de cargos ni coyunturas.

“Yo sigo aquí, con la gente, como desde el primer día”.