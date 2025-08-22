Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas, el calor no solo se siente, se paga con dinero, pero esa realidad podría cambiar en 2026, gracias a un proceso de reclasificación tarifaria que ya está en marcha.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizan estudios técnicos que podrían reducir el costo de la energía eléctrica en varios municipios del estado.

El subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, confirmó que la solicitud presentada por El Mante -uno de los municipios más calurosos del país, con temperaturas superiores a los 45°C- ya fue admitida por la CFE, un avance abre la puerta para que otros municipios también sean considerados.

“La revisión se extenderá a todos los municipios de Tamaulipas. Si no se alcanza la tarifa 1F, al menos se buscará avanzar un nivel en la clasificación”, explicó Rendón Mares.

Las tarifas eléctricas en México se clasifican según el clima de cada región. Entre más altas las temperaturas, más subsidio se otorga. Por ejemplo, pasar de la tarifa 1C a la 1D, o de la 1D a la 1E, puede representar un ahorro de hasta el 20% en el recibo de luz.

“Si antes pagabas un peso por kilowatt, podrías pagar solo 80 centavos. Eso impacta directamente en la economía familiar”, detalló el funcionario.

La Conagua aporta los datos históricos de temperatura para que la CFE determine si los municipios cumplen con los requisitos climáticos. El estudio se realiza municipio por municipio, priorizando aquellos con mayor exposición al calor extremo.

“La solicitud ya fue admitida y Estamos trabajando para que se vea reflejado el próximo año”, aseguró Rendón Mares.