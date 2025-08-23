Por Agencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un Tribunal de Enjuiciamiento Unitario dictó fallo condenatorio en contra de Mario ‘N’, ex titular de la Secretaría de Educación durante la administración del ex gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de ser acusado de delitos por ejercicio ilícito de servicio público y peculado

De acuerdo con los artículos 209, 211, 218, 219 del código penal de esta entidad, recibió pagos indebidos de una aseguradora, además en una audiencia que fue programada para el 26 de agosto, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, en tanto, la autoridad judicial dictará las sanciones, así como la reparación del daño en el centro integral de justicia de Tamaulipas, el procedimiento se derivó de peritajes y testimonios que evidenciaron la celebración de convenios ilegales.

La autoridad ministerial demostró que el 15 de enero del 2018, cuando el sentenciado Mario Gómez Monroy, en su calidad de servidor público celebró un convenio de colaboración de pago de prima de seguro individual voluntario con cargo a nómina, con la Aseguradora Metlife, México S.A. de C.V., en la Ciudad de México, con efectos legales, en esta ciudad capital, en virtud de que en dicho acto intervino el justiciable, representando a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como subsecretario de Administración de la mencionada dependencia, contraviniendo el artículo 13 de la Ley Orgánica de administración pública.

Por ello del 15 de enero del 2018 al 30 de septiembre del 2022, se realizaron diversos depósitos y transferencias por parte del a cuenta de Metlife, México S.A. a diversa cuenta bancaría de Banco Santander (México) S.A., perteneciente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, lo cual asciende a la totalidad de 8 mil 285 millones 878 pesos y no a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por concepto de servicio de retención de primas a los trabajadores en su nómina equivalente al 1 por ciento de cada retención quincenal.

También hizo transferencias al indiciado, sin haber sido regulados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, pues dicha dependencia es la facultada para regular los ingresos y asignar las partidas presupuestales del ejercicio anual. (Martín Sánchez Treviño/La Jornada).