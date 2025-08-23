Por Agencias

Doctor Coss, Nuevo León.- Un total de 12 hombres fueron abatidos tras un enfrentamiento entre elementos policiales y civiles armados en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León.

La institución de seguridad estatal Fuerza Civil de Nuevo León informó que los hechos ocurrieron luego de que los policías se encontraban patrullando la zona, cuando fueron atacados por un convoy armado y posteriormente las autoridades los repelieron.

“En el municipio de Dr Coss, N.L., se registra una agresión a personal de Fuerza Civil, durante labores de patrullaje y vigilancia del operativo muralla (…) El personal se encuentra sin novedad y con el control del lugar”, destacó la institución de seguridad.

La Fuerza Civil de Nuevo León dio a conocer que todos los abatidos eran masculinos, además añadieron que derivado al ataque, se decomisaron ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos. (Vianney Carrera/La Jornada).