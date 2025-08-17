Por Agencias

Salamanca, Guanajuato.- Cuatro presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) atacaron a elementos de la Guardia Nacional (GN); en la refriega, los elementos federales lesionaron a tres y uno de ellos murió mientras recibía atención médica.

“Fueron detenidos cuatro presuntos responsables de agredir con armas de fuego a personal de la GN, y se aseguró armamento de alto poder, equipo táctico, droga y un vehículo con reporte de robo”, difundió la Secretaría de Seguridad y Paz.

Los elementos federales fueron atacados a balazos en la comunidad Los Prietos, del municipio de Salamanca.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) apoyaron a los elementos de la GN, quienes iniciaron una persecución en las calles Niños Héroes y Benito Juárez.

Los agresores fueron identificados como Juan Carlos, de 35 años y Juan José, de 32 años, ambos originarios del municipio de Irapuato.

También fueron capturados Adrián Alejandro, de 28 años, y Ernesto Julián N, de 32 años.

“Tres de los detenidos resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego y fueron trasladados a la unidad médica para valoración; uno de ellos falleció”, precisó.

Los presuntos criminales tenían en su poder cinco armas largas, 15 cargadores, 30 ponchallantas, 200 dosis de mariguana, cuatro chalecos balísticos, 19 cartuchos 5.56 X 45mm y 232 cartuchos 7.62 X 39 mm. (Carlos García/La Jornada).