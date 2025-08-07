Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Aguascalientes, vinculación a proceso en contra de 16 personas, por su probable responsabilidad en diversos delitos.

En días pasados, como parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Policía Estatal, localizaron un campamento con civiles armados en Rincón de Romos, Aguascalientes, donde fueron detenidos los ahora imputados.

Además, se aseguraron 19 armas de fuego largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, un arma de fuego corta, dos mil 733 cartuchos de diversos calibres,120 cargadores, clorhidrato de cocaína, equipo táctico diverso, entre otros objetos.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para obtener la vinculación de Ángel “V”, Arturo “G”, Jesús “H”, Henry “C”, Robert “P” y Hermelindo “R”, por acopio, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, esta última agravada; contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína, posesión de cargadores y de cartuchos y asociación delictuosa.

Carlos “E”, Rafael “F”, Gabriel “A”, Luis “R”, José “M”, Emmanuel “N”, Francisco “S”, Javier “Z”, Felipe “H” y Pedro “A”, por acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína, posesión de cargadores y de cartuchos y asociación delictuosa. A todos se les impuso prisión preventiva oficiosa y dos meses para la investigación complementaria.

Cabe mencionar que, anteriormente la Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes, dependiente de la FGR, obtuvo vinculación a proceso por diversos delitos en contra de Carlos “V” y Luis “M”, ambos menores de edad, quienes fueron detenidos en el mismo operativo en Rincón de Romos.