Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, obtuvo de un Juez vinculación a proceso en contra de una persona por su responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo al transporte federal de carga.

De acuerdo con el expediente, en octubre de 2020 derivado de la alerta de robo al transporte federal de carga, elementos de la Guardia Nacional (GN), se constituyeron sobre la carretera Morelia-Salamanca, donde lograron la detención de Julio “S”, quien iba a bordo de un vehículo señalado de haber participado en robo de autotransporte, donde además le encontraron entre otros objetos, un inhibidor de señal y un equipo de comunicaciones portátil.

Posteriormente derivado de las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal (MPF), el Juez dictó sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Julio “S”.