Por Agencias

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, “injustamente encarcelado en el Perú”.

En redes sociales, en nombre de México, expresó su “más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”.

Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. “La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, apuntó la mandataria.

“Recibí en Palacio Nacional a Guido Croxatto, abogado del presidente Pedro Castillo, injustamente encarcelado en el Perú. En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia, porque sabemos que su situación no sólo es un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación”, reiteró la mandataria de México/La Jornada/Agencias).