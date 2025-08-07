Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que a partir del 1 de agosto de 2025 el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León ha sido nombrado como Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, con el propósito de reforzar la prevención del delito, la seguridad ciudadana, la protección civil y la coordinación interinstitucional a nivel nacional.

En un comunicado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que este nombramiento fortalece el eje de atención a las causas, establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que prioriza el desarrollo de políticas públicas para garantizar el bienestar social, el acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la cultura, especialmente entre jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.

Bajo esta visión, la Subsecretaría coordinará acciones transversales orientadas a construir condiciones de vida dignas que prevengan la violencia desde su origen.

Con esta incorporación, la Secretaría reafirma su compromiso con una política criminal humanista, que privilegia la prevención, el desarrollo comunitario y la atención a las desigualdades estructurales, como vía para lograr una paz duradera, con pleno respeto a los derechos humanos, refirió García Harfuch.

José Luis Rodríguez Díaz de León es Licenciado y Maestro en Derecho por la UNAM, con amplia experiencia en el servicio público, la justicia laboral y el ámbito legislativo. Fue Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, donde encabezó la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, impulsó programas de empleabilidad, y posicionó a la capital como la entidad con el mayor número de empleos formales registrados a nivel nacional. También fue Diputado Local de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana.

Con su experiencia y visión, contribuirá al fortalecimiento de una estrategia de seguridad integral, basada en la prevención, el desarrollo y la participación ciudadana.