Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, confirmó que el gobierno del Estado tuvo una participación activa en los foros nacionales sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas, impulsando una propuesta que prioriza la gradualidad, flexibilidad y coordinación intersectorial.

Durante una reunión con el presidente de CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre Stéfanno, se destacó que no todas las actividades económicas pueden adoptar el mismo esquema laboral, por lo que se acordó realizar un diagnóstico estatal que permita adaptar la reforma a las realidades locales.

Entre las propuestas concretas presentadas por Tamaulipas se encuentran: transición gradual hasta 2030, con criterios diferenciados por sector, tamaño de empresa y ubicación geográfica; incentivos a la formalidad, mediante capacitación, asistencia técnica y certificaciones avaladas por la STPS; vinculación con programas sociales y laborales, para facilitar la adaptación de trabajadores y empleadores; creación de un observatorio de transición laboral, con participación tripartita para evaluar y ajustar la implementación con base en evidencia real.

Illoldi Reyes subrayó que el objetivo es mejorar la calidad de vida sin comprometer la productividad, y que Tamaulipas está listo para avanzar hacia un modelo laboral más justo, humano y sostenible.