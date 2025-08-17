Por Agencias

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud de Zacatecas dio a conocer de un caso probable de rabia humana, en una paciente femenina de 17 años, originaria residente de Mezquital del Oro, Zacatecas.

El día 13 de agosto de 2025, la paciente fue atendida en el Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, tras una agresión por zorrillo en el miembro superior izquierdo y posteriormente trasladada el mismo día al IMSS Régimen Ordinario en Zacatecas, donde recibió la atención médica.

Dado que es un caso de interés Nacional, se contó con la presencia de personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE).

Tras una reunión técnica con representantes de las instituciones de Salud, se tomó la decisión de trasladar al equipo técnico estatal-federal al Hospital General de Zona No. 1 “Emilio Varela Luján”.

En todo momento se ha mantenido comunicación directa con los familiares para informarles sobre el estado de salud de la paciente, los procedimientos a realizar y se obtuvo el consentimiento informado de los padres. Se garantizó que la paciente contara en todo momento con el soporte clínico necesario para mantener su confort.

Con fecha 15 de agosto de 2025, se notificó a los familiares, al personal médico tratante y a las autoridades competentes a fin de que procedan de inmediato a la activación de los protocolos de investigación epidemiológica, trazabilidad del caso y acciones de control, en tanto se está en espera de los resultados definitivos por parte del InDRE.

Entre las medidas implementadas se investigará a familiares y contactos para determinar la necesidad de profilaxis postexposición, así como la visita a las comunidades relacionadas con la agresión, la atención y la movilidad de la paciente.

Estas acciones permitirán elaborar una cronología detallada de los hechos, prevenir nuevos casos y realizar la búsqueda activa e intencionada de casos sospechosos, garantizando su seguimiento y atención.

Recomendaron actividades preventivas como continuar con la campaña permanente de vacunación antirrábica.

Es el primer caso en la entidad en los recientes 40 años. (La Jornada).