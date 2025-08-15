Por Agencias

Ciudad de México.- Tan sólo un par de horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que «México hace lo que le decimos que hagan”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió por medio de un video: “Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el Mundo: En México, el pueblo manda”.

La mandataria no se refirió de manera directa a las declaraciones del magnate estadunidense, pero tituló “En México, el pueblo manda” un video grabado a mediodía en el complejo cultural de la cuarta sección del bosque de Chapultepec, luego de difundirse las expresiones que hizo hoy el republicano.

En dicho video, la presidenta Sheinbaum Pardo también destacó las características de este sitio, luego de encabezar un acto por el día del cine mexicano en la sede de la Cineteca Nacional que está ubicada en la cuarta sección del bosque de Chapultepec.

En distintas ocasiones, la jefa del Ejecutivo federal ha subrayado que la relación con Estados Unidos se basa con el respecto de la soberanía de ambas naciones, y lo cual también ha quedado definido en la colaboración en materia migratoria y el acuerdo que se trabaja con el país vecino en materia de seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves, consultada por el sobrevuelo de un dron del gobierno de Estados Unidos en la región de Valle de Bravo y Tejupilco, en el estado de México, la mandataria fue a petición del gobierno mexicano.

Aclaró que en este tipo de acciones se debe tener como característica que el vuelo sea “exactamente en la zona en donde se está pidiendo, que haya vista permanente del Gobierno de México a lo que se está observando en ese momento y algunas otras características como parte de la colaboración y el respeto a las soberanías”. También detalló que “no tiene que ver con migración la solicitud que se pidió, sino es una de las instituciones en donde se tiene colaboración y fue para una investigación especial de delincuencia organizada”. (La Jornada y Agencias).