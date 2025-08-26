Por Agencias

Ciudad de México.- El senador de Puebla Néstor Camarillo renuncio a su militancia en el PRI, con lo que el grupo parlamentario tricolor en la cámara alta se queda con 13 integrantes, con lo que corre el riesgo de perder la tercera vicepresidencia de la mesa directiva.

En un mensaje en redes sociales, Camarillo anunció su interés en abrazar una “verdadera agenda ciudadana” y ser parte de la oposición responsable e inteligente que necesita Puebla y México.

Al inicio de su video, informó que no participará en el proceso de renovación de la dirigencia estatal poblana, aunque en corrillos se señala que la dirigencia nacional le pidió no reelegirse y ello motivó su inconformidad y su salida del priísmo.

La dimisión deja a la bancada priísta con 13 senadores, debajo de la del PVEM, que tiene 14 legisladores.

La Ley Orgánica del Congreso contempla que la mesa directiva del Senado tenga una presidencia y tres vicepresidencias encabezadas por las fracciones parlamentarias con más senadores. En la actualidad esos últimos puestos están en manos de Morena, el PAN y el PRI.

Por decisión del presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, se creó una cuarta vicepresidencia para el PVEM.

Si el tabasqueño mantiene ese acuerdo, el PRI dejará la tercera vicepresidencia para ocupar la cuarta. Pero si lo da por terminado, el Revolucionario Institucional se quedará fuera de las vicepresidencias al quedar como la cuarta fuerza política en el Senado. (Georgina Saldierna/La Jornada).