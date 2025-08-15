Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, anunció que el ciclo escolar 2025-2026 arrancará en la entidad con un calendario obligatorio de 185 días, el mismo que se aplicará a nivel nacional. Las escuelas normales tendrán un calendario extendido de 190 días, y ambos serán distribuidos en breve para que las familias puedan planear sus actividades.

“Nadie puede quitarle un solo día al calendario”, dijo Valdez García, tras reunirse con los 32 secretarios estatales y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Tamaulipas iniciará el ciclo con una matrícula de más de un millón de alumnos, 55 mil 391 maestros y 7 mil 333 escuelas, lo que representa el 3% de la matrícula nacional, y destacó que el sistema educativo estatal es uno de los seis más grandes del país.

Uno de los anuncios más relevantes fue la continuidad del programa de entrega de útiles escolares y uniformes, impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Este año se beneficiará a 538 mil estudiantes en 25 municipios, con una inversión de 221 millones de pesos.

“Nos felicitaron a nivel nacional por esta acción compensatoria. El gobernador ha querido que los niños más desfavorecidos reciban sus paquetes escolares”, señaló Valdez García.

Los uniformes incluirán tenis, pantalonera, dos playeras y pantalón, y estarán dirigidos principalmente a zonas rurales y semiurbanas. Este año se suman cinco municipios al programa: Abasolo, San Fernando, Casas, Jiménez y Xicoténcatl.

LA SET AMPLÍA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CON NUEVOS PLANTELES Y BECAS

Asimismo, Miguel Ángel Valdez García, anunció una serie de acciones para fortalecer la cobertura educativa en Tamaulipas, especialmente en el nivel medio superior y superior.

Entre las medidas destacan la construcción de un nuevo edificio para el CEMAR 43 en Altamira, que hasta ahora operaba en instalaciones prestadas, y la reconversión de la Secundaria Técnica México 2000 en Nuevo Laredo para funcionar como Telebachillerato vespertino.

Además, se inauguró el CBTIS 302 en Reynosa, con carreras en inteligencia artificial, robótica y semiconductores.

También se instalará una sede de la Universidad “Rosario Castellanos” en Altamira, con ocho carreras gratuitas en modalidad cuatrimestral. El predio será donado por el municipio y busca garantizar acceso a la educación superior sin exclusiones.

Valdez García subrayó que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador Américo Villarreal están comprometidos con que “nadie se quede fuera”.

En materia de becas, se entregarán 95 mil 862 apoyos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, 36 mil 370 becas Benito Juárez para preparatoria, y apoyos para universitarios a través del programa Jóvenes Consiguiendo el Futuro.

A nivel estatal, el ITABEC complementará con becas de 2 mil 500 pesos dos veces al año en programas como Avanza, Inclusión, Voluntad y Trabajo, Futuro Tamaulipas y Esperanza de Tamaulipas. El funcionario destacó que nunca antes se había alcanzado este nivel de apoyos directos a las familias.