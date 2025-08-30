Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas.- Una avioneta tipo Cessna se desplomó la tarde de este viernes en terrenos del ejido Doroteo Arango, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

El accidente dejó como saldo una persona muerta y otra más herida.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las víctimas perdió la vida de manera inmediata en el lugar del impacto. La persona lesionada fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, ninguna de las dos personas ha sido identificada por las autoridades, quienes mantienen en reserva los datos hasta dar aviso a sus familiares.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal acudieron de inmediato al sitio y acordonaron la zona para preservar el área del siniestro.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, junto con personal de la autoridad aeronáutica federal, serán los encargados de realizar las investigaciones correspondientes.

Habitantes del ejido señalaron que el estruendo del impacto se escuchó a varios kilómetros de distancia, lo que causó alarma entre las familias de la zona.

Las causas del desplome no han sido establecidas hasta el momento. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen los avances de las indagatorias.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó el accidente a través de sus redes sociales oficiales, sin dar más detalles sobre el origen de la aeronave ni el motivo de su caída. (Carlos Figueroa/La Jornada).