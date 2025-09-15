Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció que persiste un déficit de docentes en áreas clave como educación física, arte, inglés, educación especial y maestros sombra, lo que representa un reto para garantizar una formación integral en el sistema educativo estatal.

Durante una entrevista reciente, el funcionario explicó que aunque el ciclo escolar inició con una cobertura cercana al 100 por ciento, aún hay espacios por cubrir, especialmente en nivel primaria. Señaló que se han realizado corrimientos laterales y nombramientos interinos para atender los faltantes, que representan menos del 0.3 por ciento del total de plazas.

En el caso específico de educación física, Valdez García admitió que existe una situación compleja que ya está siendo atendida. Sin embargo, no precisó cuántos docentes hacen falta en esta especialidad, y aseguró que el diagnóstico será presentado en los próximos días ante autoridades federales.

“Nos han pedido un proyecto para gestionar cuántos de esos van a cubrir ellos, y si no, presentarle al señor gobernador cuántos podríamos cubrir con recursos estatales”, declaró.

El funcionario también destacó que durante el ciclo escolar anterior se realizaron más de 370 nombramientos de cambio, lo que permitió iniciar el curso con condiciones óptimas: aulas equipadas, maestros asignados y materiales escolares disponibles para más de un millón de estudiantes en el estado.

En coordinación con el programa federal La Escuela es Nuestra y el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se han invertido más de mil cien millones de pesos en infraestructura educativa, lo que incluye ampliaciones, rehabilitaciones y mejoras en planteles como la primaria Rita Cetina y la secundaria federal número 2.

Valdez García subrayó que el objetivo es consolidar un sistema educativo completo, con docentes en todas las áreas, escuelas dignas y materiales suficientes, en línea con el compromiso del gobernador Américo Villarreal y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.