Por Agencias

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la muerte de tres personas y 70 más heridas por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Desde el puesto de mando en el lugar de los hechos, la mandataria señaló que la pipa que ocasionó el accidente pertenece a la empresa Silza subsidiaria del Grupo Tomza.

Los hechos ocurrieron a las 14: 20 horas cuando la unidad cargada con 49 mil 500 litros de combustible sufrió una volcadura, lo que generó una explosión con una onda expansiva que alcanzó a 28 vehículos, refirió.

La mandataria indicó que la Fiscalía capitalina ya inició el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y aseguró que se brindará todo el apoyo a las personas lesionadas y sus familiares.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, explicó que en las próximas dos horas continuará el retiro de los vehículos para liberar parcialmente la viabilidad alrededor de la media noche, y seguir con los trabajos hasta la madrugada.

Comentó que el chofer de la pipa se encuentra con vida, pero su estado de salud es reportado como grave. Él fue trasladado inicialmente a un hospital del estado de México, pero después fue llevado al nosocomio de Magdalena de las Salinas.

Tras su rueda de prensa, la mandataria publicó en la red social X la lista de los heridos y los hospitales donde son atendidos.

Informó que, hasta el momento, el registro es de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos. (Rocío González Alvarado/La Jornada).