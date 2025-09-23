Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A más de tres décadas de que su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, construyó los cimientos y la techumbre del gimnasio de la Escuela Normal de Educadoras «Estefanía Castañeda», hoy el gobernador Américo Villarreal Anaya, acudió a este plantel para cumplir su compromiso hecho el año pasado con esta comunidad educativa e inauguró el nuevo gimnasio-auditorio, en el que se invirtieron más de 11.9 millones de pesos.

Al recordar el respaldo que sus padres brindaron a esta escuela con acciones e infraestructura, el ejecutivo estatal destacó que la Normal de Educadoras es una institución orgullo de Tamaulipas, que trasciende a nivel nacional porque resguarda y difunde la herencia profesional y el amor a la educación de la maestra Estefanía Castañeda.

“Con ustedes y gracias a ustedes estamos recuperando la educación como derecho, como fuente de equidad y movilidad social y, por supuesto, como el motor importantísimo para crear prosperidad compartida, una ciudadanía ética, humanista, que preserva valores esenciales para la paz y la convivencia”, dijo.

En la ceremonia cívica de honores, ante más de 400 alumnas, agregó que en Tamaulipas la transformación comienza en la escuela, “y a ustedes les corresponde garantizarlo”, afirmó.

“Por eso son sembradoras, porque ustedes cultivan a los niños como un verdadero jardín donde se siembran y se cultivan las bases de la sociedad”, expresó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que el gimnasio “Ing. Américo Villarreal Guerra” consta de 877 metros cuadrados de construcción, convirtiéndose en un recinto completo con muros y acabados de calidad, gradas, foro, sanitarios y vestidores, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado, subestación eléctrica, sistema de sonido y techumbre impermeabilizada con membrana termoplástica.

“Hace más de 30 años, un gobernador de voluntad y trabajo, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, entregó en este mismo lugar una techumbre que por años fue refugio y punto de encuentro de la comunidad normalista, y hoy aquel legado, que se convirtió en un símbolo de confianza en el futuro, es honrado y prolongado por nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya”, expresó.

Al dar la bienvenida, la maestra Albertina Guadalupe Guajardo Villela, directora del plantel, indicó que este gimnasio significa salud y bienestar a través del deporte, y permitirá fortalecer la excelencia académica al contar con un recinto digno para clases, conferencias, talleres y actividades culturales.

En su intervención, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, mencionó que este gimnasio es parte de los más de 950 proyectos que se han realizado en Obras Públicas con el ITIFE, beneficiando en tres años a más de 256 mil estudiantes, con una inversión total histórica de más de mil 100 millones de pesos.

Al término de la ceremonia, el gobernador dio el banderazo a 36 unidades nuevas, que se destinarán a las tareas de operatividad y supervisión del personal de la Secretaría de Obras Públicas.

Además, recorrió las instalaciones del plantel y firmó el libro de visitantes distinguidos: “Con mucho orgullo y emoción hoy acudo a secundar la obra de mis padres. A terminar el gimnasio que él inició en esta extraordinaria escuela normal, cimiento de muchos tamaulipecos ilustres sobre los cuales hoy ponemos nuestra esperanza de una mejor sociedad”, escribió.