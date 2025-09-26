Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el fisco mexicano, Ricardo Salinas Pliego pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “una mesa de diálogo responsable” para que sus empresas paguen los impuestos que deben desde hace más de una década.

El dueño de Grupo Salinas, en medio de señalamientos por fondos de inversión extranjeros, AT&T y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no pagar sus adeudos y pretender congelarlos en litigios, pidió a la presidenta “encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas”.

“Le propongo presidente (sic) que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, escribió en X.

De acuerdo con cálculos del gobierno federal, Grupo Salinas debe 74 mil millones de pesos en impuestos, dado que el conglomerado tiene activos 32 litigios. Este monto resulta de las actualizaciones y recargos que arrastra la deuda del corporativo.

Salinas Pliego, que ha mezclado su negativa a pagar los créditos fiscales que le reclama el SAT con arengas políticas en sus publicaciones de redes sociales, rogó a la presidenta una mesa de trabajo y dejar de “perder tiempo en ataques personales”.

“Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro”, pidió. (Dora Villanueva/La Jornada).