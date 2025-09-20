Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- El principal empleador del estado, el sector manufacturero, recortó 2 mil 785 puestos de trabajo en agosto pasado, de acuerdo con un informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con base en cifras del IMSS.

De este modo, Tamaulipas fue el segundo lugar con más puestos perdidos en la industria manufacturera, superado solo por la Ciudad de México, con 5 mil 913 empleos recortados.

El resultado coincide con el saldo negativo de empleos generados en la entidad en el último mes, que bajó de 4 mil 241 puestos en julio de este año a 3 mil 727 en agosto, de acuerdo con el IMSS.

Al mismo tiempo, la pérdida de nuevos empleos impulsó el aumento de la informalidad en Tamaulipas, que pasó de 45.5 por ciento en el primer trimestre del año a 46.4 por ciento en el segundo trimestre.

A nivel nacional, en el sector manufacturero, causaron baja 19 mil 907 trabajadores en agosto pasado, y fue el quinto mes con recortes continuos. En cambio, en agosto de 2024 solo se perdieron 7 mil 110 plazas.

En el acumulado de enero a agosto, se recortaron 18 mil 812 puestos en el país en este sector. En el mismo periodo, pero en 2024, ocurrió lo contrario: se crearon 103 mil 757 empleos.

En contraste, los estados del país que aumentaron la contratación de personal en manufacturas fueron Baja California, con 2 mil 785 nuevos puestos, y Querétaro, con 755.

Entre las causas de la pérdida de puestos en el país está la desaceleración de la manufactura en Estados Unidos y la política arancelaria de Donald Trump, que ha encarecido los costos a las empresas instaladas en México.

Tamaulipas no cuenta con una estrategia para mitigar los efectos de la política económica de Washington y enfrenta retos como el incremento de la informalidad y la baja creación de empleos.