Por Agencias

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó que, en la última semana, Yucatán registró 39 nuevos casos de gusano barrenador en 15 municipios, con lo que el acumulado estatal asciende a 587.

El más reciente reporte detalló que resultaron afectados bovinos, ovinos, equinos, porcinos y caninos, principalmente por lesiones ocasionadas por alambre de púas, mordedura de murciélago hematófago y el areteo. Las heridas se localizaron en la oreja, ombligo, región cervical y vulva, en animales con edades que van desde los tres días de nacidos y hasta 12 años.

Los municipios de Temax, Valladolid, Río Lagartos, Chankom, Ucú, Tzucacab y Baca registraron un caso; Espita, Ticul, Mérida, Calotmul, Izamal y Temozón, dos; Panabá reportó 5 y Tizimín, 15.

Ante esta situación, la Seder, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), mantiene acciones de control y prevención. Estas incluyen tratamientos gratuitos en animales infectados, capacitaciones a productores y productoras, y personal especializado para atender heridas y dar seguimiento sanitario.

Se trabaja conjuntamente con las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL) y con los Ayuntamientos para garantizar reportes oportunos y una respuesta rápida. (Carlos A. Boffil Gómez/La Jornada).