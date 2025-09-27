Por Agencias

Tlalnepantla, Estado de México.- La modelo e influencer Angélica Yetsey Torrini León, novia del cantante colombiano Bayron Sánchez «B-King, asesinado junto con el DJ Regio Clown, fue detenida el martes de esta semana en un despliegue operativo efectuado en el municipio de Tlalnepantla, estado de México.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones del gobierno federal, la mujer también identificada como Angélica Yetsey, fue capturada a las 8:15 horas del martes 23 de septiembre, en la colonia Valle de los Pinos.

La influencer fue aprehendida por la coordinación General de Combate al Secuestro, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha informado sobre el hecho, aun cuando la ficha de registro refiere que fue puesta a disposición del Ministerio Público de Tlalnepantla.

Al momento se desconoce su situación legal, y si aún permanece en el estado de México, o fue trasladada a algún otro lugar o instancia. (Silvia Chávez González/La Jornada).