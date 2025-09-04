Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Hernán de la Garza, confirmó que se ha iniciado una revisión especial al Juzgado Familiar con sede en Altamira, tras denuncias las denuncias ciudadanas y mediáticas sobre presuntas irregularidades en la actuación de una jueza.

“Tenemos conocimiento de un caso que ha trascendido en redes sociales y medios de comunicación. He instruido una visita especial al juzgado para conocer las circunstancias particulares y determinar si existió alguna falta administrativa”, indicó el magistrado.

La revisión será realizada por la Visitaduría Judicial, con el objetivo de proteger los derechos de la menor involucrada y garantizar la legalidad del proceso.

Hernán de la Garza subrayó que no se puede prejuzgar con base en información de los medios de comunicación, pero sí actuar de oficio ante situaciones que generan preocupación pública.

El caso ha sido señalado por la diputada local de Morena, Lucero Deosdady, quien ha solicitado que el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial tenga conocimiento del expediente.

La legisladora dijo haber recibido por lo menos seis denuncias ciudadanas en contra de la titular del Juzgado Tercero de lo Familiar en Altamira, por presuntas irregularidades en procesos de custodia de menores.

La jueza señalada, Roxanne (apellido no especificado), fue electa para continuar en funciones a partir de octubre, según confirmó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Respecto a posibles denuncias previas, De la Garza indicó que existen procedimientos administrativos abiertos contra diversos servidores públicos, los cuales serán entregados al nuevo Tribunal de Disciplina al concluir el ejercicio de los actuales consejeros.

Finalmente, el magistrado reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad hasta el último día de su gestión, y señaló que también se está por concluir la investigación de otro caso en Reynosa, relacionado con el actuar de un Ministerio Público.