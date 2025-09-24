Por José Gregorio Aguilar

Cd Victoria, Tamaulipas.- La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en Tamaulipas informó la designación del maestro Humberto Salvador Meléndez Porras como director encargado del CETis No. 78 de Altamira.

Esta medida busca asegurar el adecuado funcionamiento institucional y la continuidad académica del plantel.

Meléndez Porras tiene la encomienda de escuchar, atender y apoyar a toda la comunidad educativa, promoviendo un ambiente de respeto, apertura y colaboración entre estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

La DGETI de Tamaulipas reiteró su compromiso ineludible con la seguridad, la paz y el bienestar de la comunidad educativa, no solo en el CETis 78, sino en todos los CETis y CBTis del estado.

Las acciones emprendidas buscan fortalecer la confianza institucional y garantizar un entorno propicio para el desarrollo académico integral, en un momento clave para la estabilidad y el crecimiento educativo en la región, indicó la instancia educativa en su versión.