Por Agencias

Cancún, Quintana Roo.- México vivió la noche más larga durante los 36 años del período conservador neoliberal, donde la desigualdad y pobreza fueron su único legado, pero, en sólo seis años de la 4T, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza gracias a los programas sociales, la recuperación del salario mínimo, y la construcción de una obra estratégica por parte del gobierno federal, afirmó la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ante miles de quintanarroenses que se dieron cita en Malecón Tajamar para escuchar su informe “La Transformación Avanza”.

La mandataria federal afirmó que luego de ese largo periodo que fue desde el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado hasta Enrique Peña Nieto, la llegada al poder del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, permitió la recuperación del salario mínimo, que de 3 mil pesos mensuales en que inició su gestión, lo elevó en 135 por ciento al dejar el cargo, es decir, nunca antes un gobierno aumentó en ese nivel el salario mínimo, de hecho, los incrementos que aprobaban si acaso eran al nivel de la inflación.

Sobre los programas del bienestar, únicos en el mundo, dijo que su gobierno destina 850 mil millones de pesos en beneficio sociales, de los cuales, la Pensión Universal del Adulto Mayor ya lo elevaron al rango constitucional, es decir, ningún otro presidente podrá retirar ese beneficio a las personas que ya trabajaron toda su vida.

En cuanto a la obra pública, dijo que además de las obras que inició el gobierno de López Obrador, en su administración culminarán el Puente de la Laguna Nichupté, el Tren Maya para carga, pero ahora también habrá mucha inversión en infraestructura educativa, hospitalaria, la red de carreteras, entre otras.

Recordó que México llegó a colocarse como el país más desigual del mundo, pero después de que llegó la 4T es considerado el de menor desigualdad del continente americano, sólo por debajo de Canadá. (Patricia Vázquez/La Jornada).