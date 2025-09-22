Por Agencias

García, Nuevo León.- Elementos de Protección Civil de Nuevo León recuperaron los cuerpos de la ex conductora de televisión, Débora Estrella y el piloto Brayan Ballesteros, quienes fallecieron luego de que la avioneta en la que iban cayera en el municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con la institución alrededor de las 4:12 horas de la mañana de este domingo se logró extraer de manera segura la aeronave que quedó a inmediaciones del Río Pesquería, en el Interpuesto de Parque Industrial Ciudad Mitras en el mencionado municipio.

La unidad se encontraba a 10 metros de un barranco, por lo que tras el aseguramiento de la avioneta, se extrajeron los cuerpos de manera segura.

La fiscalía continúa realizando las investigaciones correspondientes para revisar si contaban con los permisos necesarios. Respecto al tema, el alcalde de García, Manuel Guerra, habló en redes sociales que la avioneta era una unidad que se usaba para aprender a pilotear.

Ayer se registró la caída de la avioneta en el mencionado municipio, en donde iban la conductora de Telediario Monterrey, Débora Estrella y el piloto, Brayan Ballesteros.

Previo al reporte, en redes sociales comenzaron a viralizarse videos en los que se puede observar a una avioneta fallar en el aire, luego de que ésta trata de estabilizarse, pero no lo logra y se estrella contra el suelo. (Vianney Carrera/La Jornada).