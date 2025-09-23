Por Redacción

Ciudad de México.- En cumplimiento al Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Dominicana, la Fiscalía General de la República (FGR), recibió en extradición a un fugitivo de nacionalidad mexicana, requerido por el Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

David “R”, junto con otras personas, en su carácter de delegados fiduciarios de un grupo financiero, celebraron contratos de fideicomiso con la participación de funcionarios públicos del estado de Baja California, aun sabiendo que carecían de facultades para hacerlo, por lo que se generó un perjuicio patrimonial a dicha entidad por alrededor de 123 millones de pesos.

Por lo anterior, el Gobierno de la República Dominicana, concedió la extradición del reclamado al Gobierno de México, tras ser detenido en aquel país.

De acuerdo con la versión de la FGR, su entrega se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere.

David ‘R’ (Alejandro Rodríguez Jacobo, ex directivo de Grupo Financiero Afirme), fue extraditado por un presunto daño patrimonial de 123 millones de pesos al Gobierno de Baja California.