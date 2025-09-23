Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro dijo no tener conocimiento de denuncias por acoso o presión laboral en hospitales bajo el esquema IMSS Bienestar, como el Hospital General y el Hospital Infantil de Victoria, ello a pesar de que trabajadores han señalado que las quejas se quedan “atoradas” en las direcciones de los hospitales, sin llegar a instancias superiores.

“Yo me acercaré con todo gusto, no me ha llegado la información de esto pero siempre estoy presto a platicar y ver en qué podemos gestionar”, indicó el funcionario al ser cuestionado sobre los señalamientos de personal inconforme que pide su intervención directa.

Hernández Navarro explicó que el área administrativa de los hospitales IMSS Bienestar no depende directamente de la Secretaría estatal, y que hasta el momento no ha recibido informes sobre investigaciones o medidas tomadas por esa instancia. Durante sus recorridos recientes por hospitales en Reynosa y Tampico, aseguró haber encontrado “las áreas tranquilas”.

A pesar de los recorridos y anuncios, el nuevo sistema de salud federal IMSS Bienestar continúa siendo cuestionado por trabajadores y usuarios. Las promesas de dignificación laboral, atención oportuna y transparencia administrativa aún no se reflejan plenamente en los hospitales de Tamaulipas.

Las denuncias por acoso y presión laboral, aunque no reconocidas oficialmente, evidencian que el modelo aún enfrenta resistencias internas, falta de canales efectivos de denuncia y una débil articulación entre autoridades estatales y federales.

NO HAY CASOS DE INFLUENZA AVIAR EN HUMANOS PERO SE MANTIENE LA VIGILANCIA

Sobre la posible presencia de influenza aviar en Matamoros, el secretario indicó que no hay casos confirmados en humanos. Señaló que se han iniciado investigaciones tras reportes de aves muertas, pero que aún no existen resultados de laboratorio que confirmen contagios.

Pidió a la población mantenerse alerta ante muertes de aves, evitar el contacto y reportar los casos para que se realicen los análisis correspondientes. Los síntomas en humanos, explicó, incluyen fiebre, malestar general y problemas respiratorios.