Por Agencias

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó que luego de la marcha para conmemorar el 57 aniversario de la matanza de estudiantes en 1968, una persona fue detenida tras ingresar a la joyería Bizarro, y que se encuentran en la identificación del resto de los sujetos del Bloque Negro que participaron en las agresiones a policías capitalinos.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dijo que participaron 350 personas del Bloque Negro, encapuchados, quienes realizaron actos violentos contra civiles, policías e inmuebles. Ante ello, el titular de SSC informó que se desplegó un total de mil 500 agentes.

Señaló que se iniciaron las carpetas de investigación correspondientes por los hechos violentos de la mano de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Durante su conferencia de prensa, el titular de la SSC, Pablo Vázquez, recalcó que la institución a su cargo es “una policía que encausa y que no reprime”.

Indicó que acudirá a los hospitales para verificar el estado de salud de los elementos policiacos que fueron agredidos y que más tarde dará un informe detallado sobre los elementos afectados.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravito, refirió que “lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación”, ya que lo que se quería era que la policía cayera y refirió “hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando al país”.

Dijo que participaron 350 personas del Bloque Negro, encapuchados, quienes realizaron actos violentos, y que el resto acudió a la manifestación a protestar por los hechos de 1968. “Se quedaron con las ganas, gracias a la entereza del cuerpo policíaco”.

César Cravito negó que los policías hayan respondido a las agresiones, por lo que dijo: «no hubo ningún enfrentamiento».

El Bloque Negro utilizó cohetones, madera, pinzas para abrir comercios, bombas molotov, entre otros objetos; “fue lo que detectaron los elementos de la policía capitalina”, refirió el jefe de la SSC, Pablo Vázquez. El detenido fue detectado por los mismos uniformados, cuando escapaba con diferentes joyas, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público. (Kevin Ruiz/La Jornada).