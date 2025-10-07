Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Funcionarios que trabajaron para la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incluso en proyectos que protegían los intereses del PAN, han hallado refugio y buenos salarios en el gobierno de la alcaldesa morenista de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

Ellos son Julián Flores Rubio, Rafael Ocejo Castillo y Yoxany Natalie Rodríguez Arriaga, todos originarios de Ciudad Victoria.

A Flores Rubio la alcaldesa lo nombró director jurídico del municipio en julio de este año. De acuerdo con el tabulador salarial de 2025, gana cerca de 80 mil pesos mensuales.

En el sexenio de García Cabeza de Vaca, Julián Flores Rubio fue director de Proyectos Jurídicos, adscrito a la Coordinación General de Legalidad de la Subsecretaría de Legalidad del Estado.

Desde esa subsecretaría reportaba al equipo de César Augusto Verástegui Ostos, entonces secretario general de Gobierno. Flores Rubio recorría la entidad para mediar o conocer conflictos legales con sindicatos, gobiernos y particulares.

En tanto, Rafael Samuel Ocejo Castillo llegó como jefe de la Oficina de la Presidencia de Tampico hace dos meses, aunque no ha sido presentado oficialmente. De hecho, ese puesto no existía en el gobierno municipal anterior.

En 2018, Ocejo Castillo era auxiliar técnico parlamentario del Departamento de Litigios Constitucionales y estaba al servicio de David Cerda Zúñiga, en aquel tiempo secretario del Congreso de Tamaulipas y uno de los personajes más cercanos a García Cabeza de Vaca.

Como auxiliar técnico, Ocejo Castillo ganaba nominalmente de 15 mil 500 pesos. Ahora, como jefe de la Presidencia de Tampico, alcanzaría los 70 mil pesos mensuales.

Casi al mismo tiempo se incorporó Yoxany Natalie Rodríguez Arriaga a la dirección de Seguimiento de la Secretaría Técnica, con un salario cercano a los 67 mil pesos mensuales, aunque tampoco la han anunciado.

En el sexenio panista, Rodríguez Arriaga ejerció la coordinación de Innovación de la Oficina del Gobernador y despachaba en el tercer piso del Palacio de Gobierno, cerca de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Sin experiencia en mandos altos de la administración pública, los victorenses Julián Flores Rubio, Rafael Ocejo Castillo y Yoxany Natalie Rodríguez Arriaga le costarían a Tampico más de dos millones de pesos al año en sueldos y gratificaciones.

ELOGIOS A CABEZA DE VACA

Carlos Alberto García Porres fue uno de los consentidos en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca antes de pasarse a la 4T, y es ahora el actual secretario del Ayuntamiento de Tampico.

Por su cercanía al panismo, García Porres fue favorecido con la notaría pública 216, a unos días del cambio de administración estatal.

Sin embargo, tras una investigación del gobierno de Américo Villarreal, García Porres devolvió el fiat el 9 de enero de 2023. “Existen diversas irregularidades dentro de mi expediente”, declaró en la renuncia.

Sus relaciones con los panistas le permitieron presentarse como candidato a dirigir el órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa en 2017, cargo que, al final, ganó Edgar Maciel Martínez Báez.

Pero en el Congreso de Tamaulipas, a donde compareció a defender su candidatura, García Porres dedicó unas alabanzas al ex mandatario albiazul.

“Me es grato y me regocija saber que el ciudadano licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, así como el Congreso del Estado, busquen enderezar el camino de Tamaulipas”, dijo ante los diputados.

De hecho, sus primeras palabras sorprendieron a la comisión examinadora de la LXIII Legislatura: “Hoy en día el concepto de servidor público es identificado por la sociedad como un sinónimo de corrupción”.

A pesar de sus vínculos con el cabecismo, el Gobierno Municipal de Tampico 2024-2027, de Morena, sigue incorporando a personal ajeno a la 4T, sobre todo de Ciudad Victoria.