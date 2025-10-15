Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que como parte de los trabajos de coordinación interinstitucional, para brindar seguridad en el estado de Chiapas, elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), junto con la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General, ambas de la entidad, ejecutaron diversos cateos, donde detuvieron a tres personas vinculadas con bloqueos carreteros y 14 vehículos incendiados, además se aseguraron armas de fuego, dosis de droga, ponchallantas y vehículos.

Como parte de las acciones para mantener el Estado de derecho, los agentes de seguridad tomaron conocimiento de diferentes bloqueos en carreteras de la entidad, uno de ellos en la carretera federal 190-D Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, en el tramo Ocozocoautla-Arriaga, otro en el kilómetro 173+000 de la carretera 145-D Las Choapas-Ocozocoautla en el tramo Raudales Malpaso-Ocozocoautla, El Carrizal y uno más en el kilómetro 089+000 de la carretera estatal Villaflores-Nuevo México, tramo Entronque La Mazorca.

Por lo anterior, se implementó un despliegue operativo para controlar la situación y liberar las vialidades, a la par, agentes de investigación identificaron a personas que participaron en dichos eventos, se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles donde se resguardaban.

Fue así que se ejecutaron cateos en inmuebles en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Jiquipilas, Berriozábal, Villaflores y Ocozocoautla de Espinosa, donde dos hombres de 25 y 41 años y una mujer de 39 años de edad, fueron detenidos, además se aseguraron tres armas de fuego, dosis de droga, 12 vehículos, una cuatrimoto, siete motocicletas, ponchallantas, equipos telefónicos, ropa táctica y cuatro radios de comunicación.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto a lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para inhibir delitos y recuperar la tranquilidad de las familias de la entidad.