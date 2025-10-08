Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A partir de este miércoles 8 de octubre y durante los siguientes 30 días, la Secretaría de Bienestar comenzará la entrega de 58 mil 342 tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres tamaulipecas de entre 60 y 64 años. Este apoyo económico forma parte de la estrategia nacional para garantizar el derecho a la seguridad social y fortalecer la política de inclusión del Gobierno de México.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado federal de Bienestar, informó que no se aplicará un calendario por orden alfabético. En su lugar, las beneficiarias recibirán un mensaje SMS al número de teléfono registrado, en el cual se les indicará el día, la hora y el lugar exacto para recoger su tarjeta.

El funcionario explicó que la entrega será personal, por lo que las mujeres deberán acudir en la fecha asignada con una identificación oficial en original y copia, además del talón morado que se les otorgó al momento de realizar su solicitud.

La tarjeta será entregada en un sobre sellado y se tomará una fotografía al momento para verificar que llegue a la persona correcta.

Reyes Rodríguez detalló que el monto total que se dispersará a través de este programa supera los 174 millones de pesos y el objetivo es brindar respaldo económico a mujeres que aún no acceden a la pensión universal para adultos mayores.

Este programa representa un paso importante en el compromiso del gobierno por atender a sectores históricamente vulnerables, reconociendo el papel de las mujeres mayores en la construcción del país y asegurando que vivan con dignidad y seguridad.