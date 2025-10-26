Por Agencias

Ciudad de México.- Manuel Lapuente, uno de los entrenadores mexicanos más emblemáticos, falleció este sábado a los 81 años de edad, dejando como legado el cetro de la Copa Confederaciones 1999 y el campeonato de la Copa Oro de 1998 con el Tricolor así como cinco títulos de la Liga Mx.

“Muy triste noticia que llega al corazón, se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol: Manolo Lapuente”, publicó Carlos Reinoso, ex jugador del América, en la red social X, antes Twitter.

Con una boina que lo distinguía en su vestimenta y un carácter que incentivaba la motivación entre los jugadores, Lapuente alcanzó la cúspide de su carrera como entrenador cuando fue elegido como estratega de la selección mexicana a finales de la década de 1990.

Ya para ese entonces era uno de los entrenadores más ganadores del torneo mexicano pues había conseguido dos títulos con el Puebla (1983 y 1990) y otro con el Necaxa (1995 y 1996); más tarde también se coronaría con el América (2002).

Al frente del Tricolor disputó el Mundial de Francia 1998, al tiempo que ganó la Copa Oro de 1998 y la Copa Confederaciones 1999 en una memorable final en la cual venció 4-3 a la potencia Brasil.