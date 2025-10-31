Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bien interesante lo que acaba de evidenciar el oficio enviado al Director Jurídico y de Transparencia de la secretaría estatal de Educación (SET) por el titular de la Unidad Ejecutiva de la misma SET en que este último funcionario le detalla los datos de los trabajadores a los que a sus hijos mayores o menores de edad se les autorizó el pago de becas SET-SNTE.

Entre los beneficiarios de la Beca «Madres Solteras y Capacidades Diferentes», destaca el profesor Juan Vital Román Martínez, ex diputado local de Morena, y actual director estatal del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), desde los tiempos en que dirigía la SET la licenciada Lucía Aimé Castillo Pastor.

Los documentos de Transparencia -con logotipos de Gob Tam – revelan que el director del CREDE y su familia (su señora esposa así como Teresa Elizabeth, Deyanira, y Emedith Román Martínez) son beneficiaros de algo así como 172 mil pesos, recibiendo la atención de estas becas su esposa, dos hermanas y un hermano. ¿Tiene el funcionario estatal derecho a estas becas Madres solteras y Capacidades Diferentes? Muy seguro que sí. Vale decir que los del partido Morena «no son iguales». Bien, sin duda, los Román tienen derecho a estas becas «MS» y «CP».

Nos queda claro que nadie en el tema de estas becas ha incurrido ni va a incurrir en acciones indebidas. De hecho este miércoles 29 la Secretaría de Educación tamaulipeca descartó «categóricamente» cualquier desvío o uso indebido de recursos públicos en la operación del subprograma «Becas SET-SNTE, Madres Solteras y Capacidades Diferentes» y reafirmó su compromiso con la transparencia y el ejercicio responsable del presupuesto educativo.

La SET informó, en relación a algunos reportajes publicados en medios digitales que no existe ningún desvió de recursos públicos.

Y deja en claro el comunicado oficial: «Es importante aclarar enfáticamente -refiere la set-, que los apoyos se asignaron conforme a los lineamientos vigentes y a los criterios establecidos por la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas».

O sea, dice el comunicado emitido por la SET que esta beca fue asignada conforme a los lineamientos y criterios de la Sección 30 del sindicato de trabajadores de la educación.

Que quede entendido y que quede anotado.

RECTOR DE UAT PRESENTA PRESUPUESTO

El rector Dámaso Anaya Alvarado presentó al Patronato Universitario un informe del ejercicio presupuestal, reiterando el compromiso institucional con los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Apuntó que los esfuerzos se han centrado en fortalecer la infraestructura mediante acciones que, en conjunto, buscan mejorar la calidad educativa, ampliar la matrícula y ofrecer espacios de aprendizaje, investigación y esparcimiento más dignos y funcionales.

Precisó que, en ese aspecto, se ha impulsado la construcción de nuevas aulas y laboratorios, el equipamiento con tecnología moderna, y la adecuación de espacios deportivos y de recreación con nuevas techumbres, entre otras acciones al servicio de los universitarios.

Informó que se ha modificado el Bachillerato de la UAT para responder a las exigencias nacionales en esta materia, y que, como parte de este trabajo, se abrió el nuevo modelo de Bachillerato Virtual. NOS VEMOS.

