Por Redacción

Tepotzotlán, Estado de México.- Derivado de trabajos de investigación y coordinación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con Fiscalía General de la República (FGR) a través la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jair Francisco “N”, integrante de “Los Beltrán Leyva”., quien cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandamiento ministerial fue cumplimentado conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, en la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México. Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido es familiar de uno de los principales líderes del narcotráfico en México, quien perdió la vida el 10 de febrero del 2017 en Tepic, Nayarit, durante un operativo con fuerzas federales.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.